Milliyet 26 Şubat 2022 Cumartesi 09:27 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 09:30

Lig, kupa ve Avrupa'da havlu atan Fenerbahçe'de artık gözler genç yıldızlara çevriliyor. Son haftaların en çok konuşulan ismi Arda Güler'in daha fazla forma şansı bulması bekleniyor.

Milliyet'in haberine göre; ligde kalan 12 haftada maksimum puana ulaşmak isteyen sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki Arda Güler'in ilk 11'e alışması ve tecrübe kazanması hedefleniyor. Önce ligdeki Hatayspor maçı ardından son oynanan Slavia Prag mücadelelerinde performansıyla herkesi heyecanlandıran genç orta sahanın sezon sonuna kadar olabildiğince fazla süre alması isteniyor.

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SORUMLULUK VERİLECEK

Arda Güler'in ayrıca maçlarda duran toplarda sorumluluk alması da düşünülüyor. Kornerler, serbest vuruşlar hatta penaltılarda Arda'nın topun başına geçmesi planlanıyor.

Öte yandan ileriki haftalarda oynanacak derbilerde de yetenekli yıldızın süre alacağı aktarılıyor.

Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 resmi maça çıkarken 2 asist yaptı. U19 takımında da 8 maça çıkan 17 yaşındaki oyuncu 4 gol attı.

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ALKIŞLAR GENÇ YILDIZA

Slavia Prag'a elenerek Avrupa defterini kapatan Fenerbahçe'de alkışlanan tek isim Arda Güler oldu. Aynı zamanda 17. yaşına giren genç futbolcu, Slavia Prag deplasmanında oyuna girdikten sonra mücadelesi ve 2. gol öncesindeki çalımlarıyla taraftarların takdirini topladı. Taraftarlar hem Arda'nın yeni yaşını kutladı hem de performansı için tebrik mesajları paylaşıldı.

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ÖNEMLİ FIRSAT

Ligde kalan 12 haftada Arda Güler'in yanısıra diğer genç futbolcular da forma giyecek. Sol bekte 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp başta olmak üzere Ruhan Arda, Arda Kurtulan, Melih Bostan, Bora Aydınlık, Bora Çuha gibi U19 takımındaki oyuncuların zaman zaman süre almaları bekleniyor.