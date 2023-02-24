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Spor

Fenerbahçe'den asrın transferi! Ali Koç çıldırdı: Dünya yıldızı için düğmeye basıldı

Fenerbahçe, ara transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatılmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı. Şu ana kadar 3 transferle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, dünya yıldızının transferinde sona geldi. İşte detaylar...

24 Şubat 2023 Cuma 18:43 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den asrın transferi! Ali Koç çıldırdı: Dünya yıldızı için düğmeye basıldı
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Ara transfer döneminde Samet Akaydın, Oosterwolde ve Emre Demir ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Transfer döneminin uzaması ile birlikte fırsat transferleri için harekete geçen Fenerbahçe'ye Aubameyang'dan güzel haber geldi.

FENERBAHÇE'DE ARA TRANSFER MESAİSİ SÜRÜYOR

Bu sezon şampiyonluğa olmazsa olmaz gözüyle bakan Fenerbahçe, ara transferde çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar 3 transfer yapan sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç ve yönetimi, ara transfer döneminin 5 Mart'a uzatılmasıyla birlikte vitesi yükseltti. Yönetim son günlerde fırsat transferlerini değerlendirmek istiyor.

YILDIZ OYUNCUDA SONA GELİNDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de büyük ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin listesinde ilk sırada yer alan Pierre-Emerick Aubameyang için girişimler sürüyor. İngiliz basınına göre; Chelsea'den ayrılmaya hazırlanan Aubameyang'ın transferini Fenerbahçe bitirmeye oldukça yakın. Transferin kiralık olarak bitmesi beklenirken, taraflar arasında oyuncunun maaşı konusundaki pazarlıklar sürüyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Pierre-Emerick Aubameyang, bu sezon Chelsea formasıyla şu ana kadar 17 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 10'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 841 dakika süre alan 33 yaşındaki Gabonlu yıldız, 3 gol ve 1 asistle skora etki etti.

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