Fenerbahçe'nin Marsilya'dan 5.23 milyon euro karşılığında transfer ettiği Luan Peres yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamamıştı.

Jose Mourinho'nun yeni sezon planları arasında yer almayan Luan Peres'in Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, deneyimli stoperin yeni adresinin neresi olacağı merak konusu.

Bir süredir Brezilya basınında Luan Peres'in ülkesine döneceğine dair haberler yer alırken bunlara bir yenisi daha eklendi. Brezilya Serie A'nın son şampiyonu Palmeiras'ın sol ayaklı bir stoper aradığı ve Luan Peres için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

Bolavip'te yer alan haberde Luan Peres'in sözleşmesinin son yılında olmasının transferin önünü açtığı vurgulandı. Palmeiras'ın Brezilyalı stoperi bir süredir gündeminde tuttuğu ve teknik direktör Abel Ferreira'nın da Luan Peres'e onay verdiği haber detayında yer aldı.

Yine haberde şu anda Fenerbahçe ile Palmeiras arasında bir anlaşma olmadığı aktarıldı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Luan Peres geçtiğimiz sezon sadece UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerindeki Zimbru rövanşı ve Maribor maçlarında 90'ar dakika forma giymişti.