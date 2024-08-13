İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2024 Salı / 8 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5721
  • EURO
    36,7092
  • ALTIN
    2655.29
  • BIST100
    9819.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den ayrılması gündemdeydi! Son şampiyondan Luan Peres hamlesi
Spor

Fenerbahçe'den ayrılması gündemdeydi! Son şampiyondan Luan Peres hamlesi

Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasında yer almayan Brezilyalı stoper Luan Peres için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Brezilyalı futbolcu için ülkesinin son şampiyonu Palmeiras'ın harekete geçtiği iddia edildi. İşte detaylar...

13 Ağustos 2024 Salı 12:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den ayrılması gündemdeydi! Son şampiyondan Luan Peres hamlesi
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Marsilya'dan 5.23 milyon euro karşılığında transfer ettiği Luan Peres yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamamıştı.

Jose Mourinho'nun yeni sezon planları arasında yer almayan Luan Peres'in Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, deneyimli stoperin yeni adresinin neresi olacağı merak konusu.

Bir süredir Brezilya basınında Luan Peres'in ülkesine döneceğine dair haberler yer alırken bunlara bir yenisi daha eklendi. Brezilya Serie A'nın son şampiyonu Palmeiras'ın sol ayaklı bir stoper aradığı ve Luan Peres için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

Bolavip'te yer alan haberde Luan Peres'in sözleşmesinin son yılında olmasının transferin önünü açtığı vurgulandı. Palmeiras'ın Brezilyalı stoperi bir süredir gündeminde tuttuğu ve teknik direktör Abel Ferreira'nın da Luan Peres'e onay verdiği haber detayında yer aldı.

Yine haberde şu anda Fenerbahçe ile Palmeiras arasında bir anlaşma olmadığı aktarıldı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Luan Peres geçtiğimiz sezon sadece UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerindeki Zimbru rövanşı ve Maribor maçlarında 90'ar dakika forma giymişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.