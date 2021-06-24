Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'a davet: Demokrasi bayramı olan kongremize bekliyoruz

AA 24 Haziran 2021 Perşembe 23:01 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 23:01

Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilerde yarın başlayıp 26 Haziran Cumartesi günü sona erecek olağan seçimli genel kurul toplantısı için kulüpten eski yönetici Abdullah Kiğılı'nın yürüme problemleri nedeniyle otopark talebinde bulunduklarını ve bu talebin kabul edilmediğini açıkladı. Yıldırım, daha önce gideceğini duyurduğu genel kurula otopark tahsisi gerçekleşmediği için katılım sağlamayacağını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Aziz Yıldırım'ın bu açıklamasına internet sitesi üzerinden yanıt verdi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Stadımızdaki tüm otopark alanları, 25-26 Haziran'da düzenlenecek kongremizde, önceki tüm kongrelerimizde olduğu gibi kullanıma kapalı olmasına, tüm üyelerimize de bu doğrultuda bilgi verilmiş olmasına rağmen Sayın Aziz Yıldırım'ın belirttiği doğrultuda kendilerine bir alan açılmış, kongre giriş kartlarının teslim alınacağı alana çok daha yakın olan Fenerium otoparkımızdan kendilerine yer verilmiştir. Arzu ederlerse otoparkın hemen üzerindeki Fenerium Tribünü'nü de kullanabileceklerini de belirtmek isteriz. Dolayısıyla yapılan bu açıklamanın hiçbir cümlesi gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Aziz Yıldırım'ın döneminde yenilenen Ülker Stadı'ndaki emeklerine vurgu yaptığı ifadelere değinilen açıklama, şöyle devam etti:

"Ayrıca açıklamada belirtilen 'kulübümüzün sınırlı imkanları ile bu anıt stadyumu inşa eden ve kulübümüze kazandıran insanlar olarak reva görülen bu uygulamayı üzüntü ve esefle kınıyoruz' mesajına dair de şunu vurgulamak isteriz ki; Bu stat, Fenerbahçe Eski Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın önderliğinde, Fenerbahçe camiasının elbirliği ve emekleriyle hiçbir devlet kurumundan destek almadan tamamen Fenerbahçe'nin kaynaklarıyla inşa edilmiştir."

Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının genel kurula katılmasını beklediklerinin aktarıldığı açıklama, "Beklentimiz, bugün canlı yayında söz vermiş olduğu gibi eski başkan Sayın Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarının, Fenerbahçe'mizin demokrasi bayramı olan kongremize katılım göstermeleridir." ifadeleriyle sona erdi.