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Spor

Fenerbahçe'den Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın Sivasspor maçında sakatlanması ile ilgili bir açıklamada bulundu.

9 Aralık 2024 Pazartesi 18:41 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun mesajı
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Fenerbahçe Kulübü, Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın Sivasspor maçında sakatlanması ile ilgili bir açıklamada bulundu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

"Dün oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında sakatlanan milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun diyoruz.

'TARTIŞMASIZ KIRMIZI KART'

Tartışmasız kırmızı kart gerektiren bu pozisyonu görmezden gelen hakemin yarattığı kaosun, hem Türk futbolunun hem de ülkemizin bekası açısından derinlemesine sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz.

'KENDİNİ BİLMEZ METİN ÖZTÜRK'

Maç sonunda, Metin Öztürk isimli kendini bilmez şahsın, Barış Alper Yılmaz'ı sakatlayan Sivassporlu oyuncunun Fenerbahçe ile ilişkisi olduğunu ima ederek bu olaya Fenerbahçe'yi karıştırmaya çalışmasını özellikle kamuoyunun dikkatine getiriyor;

Kulübümüzü hedef gösteren bu zatı şiddetle kınıyoruz.

Şeytanın aklına gelmeyecek şekilde Fenerbahçe'yi hedef göstererek Kulübümüze dil uzatan bu şahsı ve temsil ettiği zihniyeti lanetliyoruz."

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