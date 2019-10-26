Fenerbahçe'den Başkan Erdoğan'a özel klip

Divan kurulunun gerçekleştiği salonda kurulan büyük ekranda gösterilen kısa filmde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbolculuk döneminden kesitler, AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Erdoğan'ın oğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanı Emre Belözoğlu, eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, futbol oynadığı dönemdeki eski takım arkadaşları başta olmak üzere yapılan röportajlar yer aldı.

Öte yandan, yüksek divan kurulunun olduğu salona Türk ve Fenerbahçe bayraklarının yanı sıra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portreleri de asıldı.