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Spor

Fenerbahçe'den beklenmedik hamle! Dzeko'nun yerine Eddie Nketiah

Sezon bitmeden transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Edin Dzeko'dan sonra yerine uzun yıllar görev yapabilecek ismi İngiltere'de buldu. Sarı lacivertli ekip, Arsenal forması giyen 24 yaşındaki genç yıldız Eddie Nketiah'ı gündemine aldı. İşte detaylar...

28 Şubat 2024 Çarşamba 09:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den beklenmedik hamle! Dzeko'nun yerine Eddie Nketiah
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Sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Arsenal'de forma giyen İngiliz forvet Eddie Nketiah'ı gündemine gündemine aldı.

DZEKO AYRILIRSA NKETIAH

Haberde, Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki yıldız forveti Edin Dzeko sonrası için şimdiden harekete geçtiği kaydedilirken, Fenerbahçe'nin Nketiah'ı renklerine bağlayarak uzun vadeli bir yatırım yapmayı planladığı ifade edildi.

24 yaşındaki İngiliz forvet, bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 32 resmi maçta 6 gol 5 asistlik performans sergiledi.

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