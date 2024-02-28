Sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.
İngiliz basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Arsenal'de forma giyen İngiliz forvet Eddie Nketiah'ı gündemine gündemine aldı.
DZEKO AYRILIRSA NKETIAH
Haberde, Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki yıldız forveti Edin Dzeko sonrası için şimdiden harekete geçtiği kaydedilirken, Fenerbahçe'nin Nketiah'ı renklerine bağlayarak uzun vadeli bir yatırım yapmayı planladığı ifade edildi.
24 yaşındaki İngiliz forvet, bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 32 resmi maçta 6 gol 5 asistlik performans sergiledi.