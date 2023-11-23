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  • Fenerbahçe'den beklenmedik hamle! Eski yıldızı yuvaya geri dönüyor
Spor

Fenerbahçe'den beklenmedik hamle! Eski yıldızı yuvaya geri dönüyor

Fenerbahçe ara transfer döneminde savunmaya takviye yaparak bu bölgede oluşabilecek sorunları en aza indirmek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli ekibe, eski yıldızı Attila Szalai önerildi. İşte detaylar...

23 Kasım 2023 Perşembe 10:37 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den beklenmedik hamle! Eski yıldızı yuvaya geri dönüyor
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, eski yıldızını yeniden takıma dahil etmek için kolları sıvadı. İsmail Kartal'ın ekibi, hem Süper Lig'de hem UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ilerleyişine dolu dizgin ilerlerken rotasyon konusunda da bir sıkıntı yaşamak istemiyor.

Kanarya; bu kapsamda eski yıldızını takıma dahil ederek iki kupadaki ilerleyişine aynı şekilde devam etmeyi arzuluyor.

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bu sezon İsmail Kartal ile rekorlar kıran ve kadrosunu yıldız oyuncularla güçlendiren Fenerbahçe, rakibi Galatasaray'a karşı zirve mücadelesi veriyor.

Aynı zamanda transferde de hareketli günler geçiren sarı-lacivertli takımda gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosuna hamle yapmak isteyen sarı-lacivertli takımda sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ HAMLE

Fenerbahçe'nin 12.3 milyon Euro'ya sezon başında Hoffenheim'a sattığı Attila Szalai, performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Alman temsilcisi de Szalai'yi satın alma opsiyonu koyarak kiralamak istiyor.

FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ

Fenerbahçe'nin stoper arayışlarını fırsat bilen menajerler ise deneyimli sol stoperi eski takımına önermeye hazırlanıyor.

İstanbul'u çok seven Szalai'nin bu transfere sıcak bakacağı öğrenilirken Fenerbahçe, oyuncunun formsuz oluşu sebebiyle kiralama bedeli olmadan veya çok düşük bir ücretle teklif yapmayı planlıyor.

PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO

Bu sezonun başında Hoffenheim'a 12.3 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olan Attila Szalai ligde 3 maçta forma giyebildi.

2027 yılına kadar sözleşmesi olan Szalai'nin güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro.

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