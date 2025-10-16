Geçen sezonun final bölümünde ıslıkların hedefi olan Dusan Tadic ve Edin Dzeko gibi isimlerin özlemini çeken Fenerbahçe; devre arasında 9 numaraya tecrübesi yüksek üst düzey bir isim getirmek istiyor. Goal Fransa'da Patrick Tchanhoun imzası olan haberde Avrupa'da kariyerini noktalamak isteyen Fransız yıldız santrfor Karim Benzema'nın Fenerbahçe'ye gidebileceği aktarıldı.

DURAN GİDEBİLİR!

Sezon sonunda Al-Ittihad ile kontratı bitecek olan 37 yaşındaki forvet oyuncusu, ayrılık için kulübüyle görüşme yapacak. Yaklaşık 2.5 yıldır Arabistan'da olan Benzema, 200 milyon euro civarında bir kazanç elde etti. Sarı-Lacivertliler, oyuncunun kulübüyle anlaşması halinde Benzema'yı getirmek istiyor. Fransız yıldızın gelmesi halinde Jhon Duran ya da EnNesyri ile ayrılık yaşanabilir.