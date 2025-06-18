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Spor

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a cevap: Biz maçlarımızı sahada kazanıyoruz

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali ilk maçının ardından Beşiktaş kulübü ve yönetici Özkan Arseven sert açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi18 Haziran 2025 Çarşamba 00:56 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a cevap: Biz maçlarımızı sahada kazanıyoruz
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali ilk maçının ardından Beşiktaş kulübü ve yönetici Özkan Arseven sert açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, sosyal medya hesabından açıklamalara yanıt verdi.

Komsuoğlu, "Kötü tezahürat mı dediniz! Biz maçlarımızı sahada kazanıyoruz veya kaybediyoruz. Kimseyi tahrik etmiyoruz! İşimize bakıyoruz. Sahadaki oyuncuyu yaralamıyoruz. 40 dakika kimseye küfretmiyoruz. Oyunumuzu oynuyoruz. Sonuna kadar mücadele ediyoruz. Her şeyden önemlisi 'Yukarıda Allah var' bunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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