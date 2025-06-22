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Spor

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a mesaj: Çarşamba günü seriyi bitiririz

Fenerbahçe'de basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, Beşiktaş Fibabanka'ya kaybettikleri serinin üçüncü maçının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Haber Merkezi22 Haziran 2025 Pazar 18:30 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a mesaj: Çarşamba günü seriyi bitiririz
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Fenerbahçe'de basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, Beşiktaş Fibabanka'ya kaybettikleri serinin üçüncü maçının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Komsuoğlu, "Rakibimizin yönetimi 'Taraftarımızın muhteşem desteği' diye övülen maç süresince kesintisiz küfürlü tezahürat için de bir açıklama yapacak mı? Veya hakemler için yine TBF ile görüştük diyecek mi?" ifadelerini kullandı.

İşte Sertaç Komsuoğlu'nun açıklaması:

"Dün Beşiktaş Fibabanka mağlubiyeti hepimizi üzdü ama bilin ki şimdi iki katı istekli üç katı hırslıyız!

Çarşamba günü biz bu seriyi Arena'da bitiririz.

Ancak merak ediyorum rakibimizin yönetimi 'Taraftarımızın muhteşem desteği' diye övülen maç süresince kesintisiz küfürlü tezahürat için de bir açıklama yapacak mı? Veya hakemler için yine TBF ile görüştük diyecek mi?

Biz önce Pazartesi günü maçımızı kazanacağız. Sonra Çarşamba'ya Arena'yı hazırlayacağız!

Çünkü biz Fenerbahçeliyiz!

İyi ki Fenerbahçeliyiz..."

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