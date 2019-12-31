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Spor

Fenerbahçe'den stopere Marcelo sürprizi

Fenerbahçe stoper için Beşiktaş'ın anlaşma sağlayamadığı Marcelo ile temasa geçti. Comolli Lyon kulübü ile temas kurdu. Bu hafta bir araya gelecekler..

Sabah31.12.2019  10:47 - Güncelleme: 31.12.2019  10:47
Beşiktaş derbisinin ardından Çaykur Rizespor'u da deplasmanda mağlup ederek devre arasına mutlu giren Fenerbahçe, ara transfer döneminde de önemli hamleler yaparak güçlenmeyi hedefliyor.


FENER HEMEN DEVREYE GİRDİ


Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın anlaşma sağlayamadığı Brezilyalı stoper Marcelo için devreye girdiği bildirildi. Beşiktaş'ın eski oyuncusu olan Marcelo için Comolli Lyon ile temasa geçti.


MARCELO AYRILMAK İSTİYOR...


Marcelo'nun da takımdan ayrılmak istemesi Fener'in işini kolaylaştırıyor. Comolli, Lyon'lu yetkililerle bu hafta yüz yüze bir görüşme yapacak.


Beşiktaş'ta 2015-17 sezonları arasında başarıyla forma giyen Marcelo Guedes, 2017 yılında Fransa Lig 1 ekibi Lyon'a transfer olmuştu. Kulübüyle 2021 sezonunun sonuna kadar sözleşmesinin bulunmasına rağmen Lyon taraftarıyla arasındaki sorunlar sebebiyle ayrılığa karar veren tecrübeli futbolcuNUN, gelen teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu bildirildi.


RODRIGUEZ AN MESELESİ


Sol bek Rodriguez için de girişimler sürüyor. Ricardo Rodriguez'in menajeri ile anlaşma sağlandı. Ancak Milan'ın bir miktar parada direttiği belirtiliyor. Fenerbahçe hem Marcelo hem de Rodriguez'i kiralamak istiyor.

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