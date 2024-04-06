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Spor

Fenerbahçe'den bir hamle daha! Gündem yeniden Joaquin Correa

Gelecek yıl için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe daha önce de ilgilendiği Joaquin Correa'yı yeniden gündemine aldı. Sarı lacivertli ekip, Inter'in gelecek yıl kadroda düşünmediği Arjantinli yıldız için harekete geçmeyi planlıyor. İşte detaylar...

6 Nisan 2024 Cumartesi 12:37 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den bir hamle daha! Gündem yeniden Joaquin Correa
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Gelecek sezon için kadro yapılanmasına şimdiden başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan basını, sarı lacivertlilerin bonservisi Inter'de olan Joaquin Correa'yı kadrosuna katmak için düğmeye basacağını duyurdu.

INTER'DE YERİ YOK

Çizme basınındaki haberde; Marsilya'da kiralık forma giyen Correa, sözleşmesi bittikten sonra Inter'e dönecek. Teknik patron Inzaghi'nin Tangocu'yu gelecek sezon kadroda düşünmediği ifade edildi.

BİR HAMLE DAHA

Daha önce de 29 yaşındaki oyuncu ile ilgilenen Fenerbahçe'nin, Correa'yı renklerine bağlamak için hamle yapmayı planladığı belirtildi. Ayrıca Inter'in, 27.3 milyon Euro'ya aldığı futbolcuyu satmayı düşündüğü hatırlatıldı.

SKOR ÜRETEMEDİ

Inter formasıyla oynadığı 77 karşılaşmada 10 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan Correa, Marsilya'da ise 15 maçta gol ya da asist katkısı yapmayı başaramadı.

8 MİLYON EURO İSTİYORLAR

İtalyan Kulübü'nün, gözden düşen futbolcu için 8 milyon Euro talep ettiği ve Fenerbahçe'nin bu rakamı ödemeye sıcak bakmadığı da dile getirildi. Forvet arkası, sol kanat ve santrforda oynayabilen Correa'nın Inter ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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