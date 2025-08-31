İSTANBUL 30°C / 20°C
Spor

Fenerbahçe'den bir transfer daha! Marco Asensio, İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giyen Marco Aensio için yeniden harekete geçti. İngiliz basının haberine göre yıldız futbolcu kısa süre içerisinde İstanbul'da gelecek.

31 Ağustos 2025 Pazar 23:03
Fenerbahçe'den bir transfer daha! Marco Asensio, İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giyen Marco Aensio için yeniden harekete geçti.

Transfer döneminde daha önce İspanyol yıldızın transferini belirli bir noktaya getiren sarı-lacivertli takım, daha sonra bu transferi rafa kaldırmıştı.

BU KEZ BİTMEYE YAKIN!

Fenerbahçe, yeniden harekete geçtiği Asensio için bu kez transferi bitirmeye yakın.

İngiliz basının haberine göre; Marco Asensio ve Paris Saint-Germain ile her konuda anlaşmaya vardı. Marco Asensio, sağlık kontrolü için İstanbul'a geliyor.

Geçen sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık olarak tamamlayan 29 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 21 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

