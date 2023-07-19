Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Rodrigo Becao transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Defansın göbeğini değiştirmek için harekete geçen ve bu bağlamda ilk olarak Djiku'yu kadrosuna katan Fenerbahçe, Becao'da da mutlu sona ulaştı. Anlaşılan Becao da bu akşam 23:45 sularında İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe, kontratının son senesindeki oyuncu için Udinese'ye 9 milyon Euro ödeyecek. Brezilyalı savunmacı, 1.8 milyon Euro garanti ücret üzerinden dört yıllık imza atacak.

SAVUNMAYA İLK O YAZILACAK

Rodrigo Becao, Fenerbahçe'de savunmanın sigortası olacak. Başarılı teknik adam, sambacının yanına ise Alexander Djiku'yu monte edecek. Bu iki isim savunmanın vazgeçilmezi olacak. Teknik Direktör İsmail Kartal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Becao'nun transferinin bittiğini açıklamıştı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI

27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon ligde 28 maça çıktı. Bu süreçte 2 gol, 1 asist üreterek takımına katkı sağladı. Bahia ekibine futbola başlayan Becao, Avrupa kariyerinde CSKA Moskova ve Udinese formalarını terletti.