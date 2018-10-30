Fenerbahçe Blanc'a teklif sundu

Fenerbahçe'de Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı hız kazandı.

Skorer'in edindiği bilgiye göre, Sarı Lacivertli kulüp resmi girişimde bulundu ve sportif direktör Damien Comolli'nin vatandaşı Laurent Blanc'a teklifini yaptı.

Comolli yurtdışında

Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Damien Comolli, yurtdışına gidip ünlü teknik adam ile yüz yüze görüştü. Fransız teknik adam ise sarı lacivertlilerin yaptığı resmi teklifi düşünmek için zaman istedi.