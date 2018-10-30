Fenerbahçe Blanc'a teklif sundu
Fenerbahçe'de görevden alınan teknik direktör Cocu'nun yerine düşünülen ilk isim Laurent Blanc oldu. Sportif direktör Comollli, yurtdışına gidip Fransız teknik adama teklifini sundu.
Fenerbahçe'de Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı hız kazandı.
Skorer'in edindiği bilgiye göre, Sarı Lacivertli kulüp resmi girişimde bulundu ve sportif direktör Damien Comolli'nin vatandaşı Laurent Blanc'a teklifini yaptı.
Comolli yurtdışında
Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Damien Comolli, yurtdışına gidip ünlü teknik adam ile yüz yüze görüştü. Fransız teknik adam ise sarı lacivertlilerin yaptığı resmi teklifi düşünmek için zaman istedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.