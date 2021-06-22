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Spor

Fenerbahçe'den Boateng'e teklif!

Savunmaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Bayern Münih'in dünyaca ünlü stoperi Jerome Boateng'i transfer etmek için atağa kalktı.

22 Haziran 2021 Salı 17:40 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 17:40
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Transferde yine birçok yıldız ismi gündemine alan Fenerbahçe için bu kez Almanya'dan bir iddia geldi. Bild gazetesi, Sarı-Lacivertliler'in Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Jerome Boateng'e teklif götürdüğünü yazdı.

32 yaşındaki Alman stoper için Roma, Lazio ve Monaco'nun da devrede olduğu belirtilirken, Kanarya'nın Mesut Özil'i devreye sokacağı kaydedildi. Mesut'un Alman Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan Boateng ile temasa geçmesinin beklendiği ifade edildi. 10 sezon Bayern forması giyen tecrübeli savunmacı, Alman ekibiyle bu süreçte 2 Şampiyonlar Ligi, 9 Almanya Ligi Şampiyonluğu, 5 Almanya Kupa zaferi yaşadı.

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