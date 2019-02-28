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Fenerbahçe'den bomba transfer hamlesi

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Olivier Giroud'nun menajeriyle ilk teması kurdu.

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Sportif Direktör Damien Comolli, İngiliz temsilcisinin yöneticileriyle de masaya oturacak. Bu sezon taraftarlarını bir hayli üzen ve transfer ettiği forvetlerden verim alamayan Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarına start verdi. Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Sarı-Lacivertliler, kaliteli bir golcüyü renklerine katmak için şimdiden çalışmalara başladı. Hedefteki isim Olivier Giroud.
 
BONSERVİSİ ELİNDE OLACAK
 
Fransız yıldızın Chelsea ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. F.Bahçe, sezon sonu bonservisi elinde olacak yıldız golcüyle ilk teması kurdu. Görüşmeyi Sportif Direktör Comolli gerçekleştirdi.
 
GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK
 
Comolli'nin Fransız golcünün menajeriyle ön görüşme yaptığı Chelsea'li yöneticilerle ise önümüzdeki günlerde temas kuracağı öğrenildi... Giroud'yu Ersun Yanal da takımda görmek istiyor.
 
7 MAÇTA TAM 6 GOLE İMZA ATTI
 
Bu sezon Chelsea ile 30 maça çıkan Olivier Giroud, 30 maçta 7 gol atarken 5 de asist yaptı. 32 yaşındaki golcünün Avrupa Ligi'ndeki performansı dikkat çekici. Giroud, 7 Avrupa Ligi maçında 6 gol attı.
 
(Takvim)
 

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