İSTANBUL 34°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2024 Perşembe / 7 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2991
  • EURO
    35,1451
  • ALTIN
    2404.36
  • BIST100
    10420.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den Brezilya'ya! Luan Peres'e sürpriz talip
Spor

Fenerbahçe'den Brezilya'ya! Luan Peres'e sürpriz talip

Yeni sezon öncesi transferde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana sakatlıklardan dolayı bir türlü istikrar sağlayamayan Luan Peres'e ülkesi Brezilya'dan talip çıktı. İşte o ekip...

13 Haziran 2024 Perşembe 09:20 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Brezilya'ya! Luan Peres'e sürpriz talip
ABONE OL

Fenerbahçe'de Jorge Jesus döneminde Temmuz 2022'de 5.2 milyon Euro bonservisle transfer edilen Luan Peres'in sakatlıklardan yakasını kurtaramadı.

Sarı-lacivertli formayı sadece 23 kez giyebilen ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında lisansı çıkarılmayan Brezilyalı stoper ile yeni sezonda devam edilmeyecek.

Brezilya basınında UOLEsporte; Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Luan Peres'i Palmeiras'ın transfer etmek istediğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin bu ayrılığa onay vermesi ve Brezilya stoperin kariyerini ülkesinde sürdürmesi bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.