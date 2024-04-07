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Spor

Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel kararı

Gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Bright Osayi-Samuel için Fenerbahçe sözleşme uzatma kararı aldı.

Sabah7 Nisan 2024 Pazar 12:15 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel kararı
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Fenerbahçe'de bu sezon şampiyonluk mücadelesinde bazı futbolcular sergiledikleri performansla büyük beğeni kazandı. Bu futbolculardan birisi de Bright Osayi-Samuel.

Nijeryalı oyuncu Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından çıkan istenmeyen olaylarda en çok gündeme oturan isimlerden birisi olmuştu.

Son olarak futbolcuyla ilgili olarak yönetimden flaş karar geldi.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Nijeryalı oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi ve yönetimle yeni sözleşme için görüşmelere başladı.

Osayi'nin 2025'te bitecek sözleşmesi 2028'e uzatılacak. Maaşına da ciddi bir miktar zam yapılacak.

Bu anlamda futbolcuyla ilgili gelişmeler sarı-lacivertli taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.

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