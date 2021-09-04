4 Eylül 2021 Cumartesi 09:41 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 09:41

Yıldız isimleri tek tek kadrosuna katan bu hafta içinde forvet hattına 2, orta sahaya da 1 takviye yapan Fenerbahçe durmak bilmiyor. Sarı-Lacivertli kurmaylar Pereira'nın talebiyle sağ ve sol kanada 2 önemli ismi katmaya çalışıyor.

FABRİCİO BUSTOS AN MESELESİ

Sağ kanada Independiente'de forma giyen Arjantinli Fabricio Bustos transfer edilmek isteniyor. Independiente ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Bustos'un piyasa değeri 5 milyon euro olsa da sözleşmesinin sonuna gelmiş olması nedeniyle pazarlık yapılan fiyatın çok daha düşük olduğu öğrenildi.

PAZARLIKLAR GÜN BOYU SÜRDÜ

Sol kanat için ise tercih Avrupa'dan oldu. Porto'nun 24 yaşındaki Nijeryalı sol kanat oyuncusu Zaidu Sanusi için Portekiz kulübüyle pazarlıklar dün gün boyunca devam etti ve mesafe kaydedildi.

ZAİDU'DA İLK HEDEF KİRALAMA

Bustos'u bonservisiyle isteyen F.Bahçe Zaidu için satın alma opsiyonlu kiralama modelini tercih etti. Porto ile pazarlıklar olumlu sonuçlanırsa piyasa değeri 8 milyon euro olan Zaidu çubuklu formayı giyecek.

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