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Spor

Fenerbahçe'den büyük jest

Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonu olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımımızın Kaptanı Birkan Dikici'nin isteğini yerine getirecek.

14 Eylül 2023 Perşembe 22:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den büyük jest
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Down Sendromlu Futsal Milli Takımının, Avrupa Şampiyonluğunu kazanmasının ardından açıklamalarda bulunan Birkan Dikici'nin isteği kabul oluyor.

İMZALI FORMA İSTEMİŞTİ

Avrupa Şampiyonu olduktan sonra açıklamalarda bulunan, "Ben Ali Koç'tan, Ryan Kent ve Dusan Tadic'in imzalı formalarını istiyorum." diyen Birkan Dikici'nin bu isteği Fenerbahçe tarafından kabul gördü.

Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ryan Kent ve Dusan Tadic'in, Birkan Dikici için forma imzalarken ki videosunu paylaştı.

Formaya imzayı attıktan sonra Birkan Dikici'ye seslenen Ryan Kent, "Şampiyon olduğunun için seni tebrik ederim Birkan." dedi. Dusan Tadic ise, "Merhaba Birkan, tebrikler herkes seninle gurur duyuyor, iyi işti." ifadelerini kullandı.

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  • avrupa şampiyonu
  • Birkan Dikici

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