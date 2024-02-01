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Spor

Fenerbahçe'den büyük sürpriz! Vedat Muriqi geri dönebilir

Michy Batshuayi'nin Suudi Arabistan ve Avrupa'dan birçok talibinin olması Fenerbahçe yönetimini alternatif bulmaya itti. Sarı lacivertli ekip, Belçikalı golcü ile yolların ayrılması halinde eski oyuncusu Vedat Muriqi için harekete geçecek. İşte detaylar...

Sabah1 Şubat 2024 Perşembe 10:13 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den büyük sürpriz! Vedat Muriqi geri dönebilir
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Devre arasında Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü gibi çok önemli yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe, gözünü santrfora çevirdi.

BATSMAN GİDERSE MURIQI

Samet Akaydin, Umut Nayir, Bartuğ Elmaz ve Miguel Crespo'yu kiralık gönderen Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Ada'dan ve Suudi Arabistan'dan teklifler alan Michy Batshuayi ile kısa süre içinde yollar ayrılabilir. Kısa süre içinde bu konuyla ilgili bir gelişme yaşanması bekleniyor. Eğer Belçikalı yıldız ile vedalaşılırsa; sarı lacivertliler, eski golcüsü Vedat Muriqi için harekete geçecek. Kosovalı golcünün kiralık olarak kadroya katılması planlanıyor.

BALKAN BEŞLİSİ

Böylece; Edin Dzeko, Dusan Tadic, Rade Krunic ve Dominik Livakovic'in ardından Muriqi ile Balkan beşlisi oluşturulacak.

SELAHATTİN BAKİ GÖRÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde Çağlar Söyüncü için İspanya'ya giden yönetici Selahattin Baki'nin burada Vedat Muriqi ve Mallorca'yla bir görüşme gerçekleştirdiği de ortaya çıktı.

GERİ DÖNMEK İSTİYOR

29 yaşındaki golcü de eski takımı Fenerbahçe'ye dönmek istiyor.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Sarı-lacivertliler, Muriqi'yi 2019-2020 sezonunun başında 5.6 milyon euro karşılığında Çaykur Rizespor'dan transfer etmişti. Sarı-lacivertli formayla 1 sezon geçiren golcü futbolcu, 17 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti.

21 MİLYON EUROYA SATILDI

Fenerbahçe, Kosovalı yıldızı sezon sonunda 21 milyon euroya İtalya Serie A ekibi Lazio'ya satmıştı. İtalya'da 1.5 sezon geçiren Vedat Muriqi, 2021-2022 sezonunun devre arasında kiralandığı La Liga takımlardan Mallorca'ya sezon sonunda 8 milyon euro karşılığında bonservisiyle transfer oldu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Mallorca ile 15 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, takımına 4 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

İspanyol ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Muriqi'nin güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro

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