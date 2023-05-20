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Spor

Fenerbahçe'den cevap: Trabzonspor'u kınıyoruz

Fenerbahçe, Trabzonspor'un Samet Akaydın ile ilgili yaptığı paylaşıma cevap verdi. Sarı -lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'Farklı görüntü açılarından konunun oyuncunun üzerine tükürmek ile alakasının olmadığı “gören her göz” tarafından açıkça anlaşılmaktadır' denildi.

20 Mayıs 2023 Cumartesi 13:24 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den cevap: Trabzonspor'u kınıyoruz
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Fenerbahçe'den Trabzonspor'a Samet Akaydin cevabı geldi. Sarı-Lacivertlilerden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Trabzonspor'u kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şöyle:

"Takımımızın Trabzonspor ile oynadığı maçın ardından sosyal medya gündemine düşen futbolcumuz Samet Akaydın ve Trabzonsporlu oyuncu Trezeguet'in görüntüsü üzerine Trabzonspor Kulübü'nün yaptığı paylaşım üzerine bu açıklamayı yapıyoruz.

Dün geç saatlerde gündeme düşen ilgili video üzerine futbolcumuz ile görüşme yapılmış, olayın kesinlikle yansıtıldığı gibi olmadığı, kamera açısı üzerinden kamuoyunu manipülasyon ve aldatma yapıldığı futbolcumuz tarafından net bir dille açıklanmıştır.

Nitekim farklı görüntü açılarından konunun oyuncunun üzerine tükürmek ile alakasının olmadığı "gören her göz" tarafından açıkça anlaşılmaktadır.

Futbolcumuz Samet Akaydın'ın konu ile ilgili bu sabah resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayı yeniden tüm kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunuyor;

Manipülatif bir görüntü üzerinden oluşan yalan yanlış gündeme dair Trabzonspor Kulübü'nün yaptığı sporun dostluk, sevgi ve saygı yaklaşımından uzak, bir futbolcuyu haksız yere hedef alan bu ayrıştırıcı, önyargılı yaklaşımını kınıyoruz!"

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