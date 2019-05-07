Fenerbahçe'den çifte transfer harekatı

Tarihinin en kötü sezonunda düşme hattından uzaklaşan Fenerbahçe'de endişenin yerini heyecan aldı.

Sarı-lacivertlilerde yönetim, yeni sezon kadrosunu oluşturmak için gaza basarken, takımdan gidecek ve gelecek oyuncuların kimler olacağı herkesin en büyük merak konusu hâline geldi. Ersun Yanal ile yola devam kararı alan yönetim, teknik heyetin talepleri doğrultusunda temasları sürdürürken, öncelik golcü transferine verilmiş durumda. Sözleşmesi sona erecek dokuz oyuncudan Skrtel, Soldado ve Valbuena'ya ücretlerinde ciddi indirimi kabul etmeleri hâlinde kalma teklifi sunacak olan sarı-lacivertliler, en az iki golcü transferi gerçekleştirecek.

Muriç sadece başlangıç

Rizespor formasıyla attığı gollerle İstanbul devlerinin başını döndüren Kosovalı Vedat Muriç'le prensip anlaşması sağlayan Fenerbahçe'nin, bu mevkii için İngiltere ve Fransa pazarında yoğunlaştığı belirtiliyor.

Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca da hücum hattına düşünülen takviyelerin arasında yer alıyor. Geçen sezon başında Trabzonspor'la anlaşan ama kulüpler arasında sorun çıkınca Başakşehir'de kalan Visca'nın Fenerbahçe'ye imzaya hazır olduğu ifade ediliyor. Skrtel kalsa dahi yabancı bir stoper alacak olan sarı-lacivertliler, orta saha için bir yerli, bir yabancı oyuncu arayışında.

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