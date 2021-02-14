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Spor

Fenerbahçe'den çok sert açıklama! ''Kirli lobi, şaibe, kayırma...''

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanan maçta tartışmalı penaltı pozisyonu maça damga vurdu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe imalı bir paylaşım yaptı.

14 Şubat 2021 Pazar 21:27 - Güncelleme: 14 Şubat 2021 Pazar 21:34
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Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile sona eren maçta penaltı tartışması yaşandı.

Konuk ekip Kasımpaşa, Varga'nın yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı beklerken hakem Erkan Özdamar oyunu devam ettirdi.

Fenerbahçe, tartışmalı Galatasaray-Kasımpaşa maçının ardından resmi Twitter hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.

Sarı lacivertliler, Galatasaray maçının sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kirli lobi VAR, Şaibe VAR, Kayırma VAR, Haksızlık VAR, Adalet YOK" ifadelerine yer verdi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN O PAYLAŞIMI:

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