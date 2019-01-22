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Fenerbahçe'den Cristian Zapata'ya 2,5 yıllık teklif

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe’nin Milan'ın stoperi Cristian Zapata'ya teklif götürdüğünü iddia etti.

  • Star Özel Haber / Tuna TUNCA
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Fenerbahçe’de transfer çalışmaları sürerken Di Marzio’dan flaş bir iddia geldi.

Verdiği transfer haberleriyle ünlü İtalyan gazeteci, sarı-lacivertlilerin Milan’ın stoperi Cristian Zapata’ya 2,5 yıllık sözleşme ve sezon başına 2,4 milyon Euro’luk ücret önerdiğini açıkladı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Zapata’ya Milan’ın henüz kontrat yenileme talebinde bulunmaması sebebiyle oyuncunun Fenerbahçe’nin teklifine sıcak baktığı öne sürüldü.

Cristian Zapata bu sezon Milan formasıyla toplam 16 maça çıkarken 1 de gol kaydetti.

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