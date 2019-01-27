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Fenerbahçe'den Danny Drinkwater bombası

İngiliz basını, Sarı-Lacivertli kulübün, Chelsea’nin orta saha starı için yeni bir girişimde bulunduğunu ve kiralama görüşmelerinin olumlu geçtiğini yazdı.

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FENERBAHÇE, transferde son dönemece girilirken, yeni bir hamle için adım attı. Sarı-Lacivertliler, Chelsea’den Moses’ı kiraladıktan sonra yine aynı takımda forma giyen ve 10 numara mevkisinde oynayan Danny Drinkwater için yeni bir girişim başlattılar. Kanarya, Moses görüşmeleri esnasında da Drinkwater için bir teklif yapmıştı. 
 
ANLAŞMA İÇİN GERİ SAYIM 
 
İngiliz futbolcu için yeniden devreye giren Fenerbahçe yönetimi, bu sezon sadece 1 maçta 30 dakika oynayan ve bu nedenle forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen 28 yaşındaki futbolcu için Moses’ta olduğu gibi 1.5 yıllık kiralama teklifi ile kapıyı çaldı. Mirror Gazetesi de Fener’in Drinkwater girişimini haber yaparken, tarafların anlaşmaya yakın olduğu ifadelerine yer verdi. 
 
FENER ZAPATA’YA DÖNÜŞ YAPTI 
 
Kanarya’nın savunma için de yeniden Zapata’ya dönüş yaptığı öğrenildi. Galatasaraylı Serdar Aziz’de hedefe ulaşamayan Fener yönetimi Milan ile yollarını ayıracak olan Kolombiyalı stoperin işini bitirmek için İtalya’da görüşmelerde bulunacak. Öte yandan Fener’in eski yıldızı Alex’in önerdiği 10 numara Palmeiraslı Raphael Veiga’nın bir sakatlığının bulunduğu ve bu nedenle gündemde olmadığı belirtildi. 

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