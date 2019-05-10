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Fenerbahçe'den deplasmanda büyük fark

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 30. ve son hafta maçında Fenerbahçe Beko, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u deplasmanda 76 sayı farkla mağlup etti: 138-62.

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Karşılaşmanın başında hücumlardan boş dönen Sakarya ekibi karşısında Green, Barış Hersek ve Ahmet Düverioğlu'yla sayılar üreten Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 14-2 üstün geçti. Çeyreğin kalan kısmında Green, Egehan Arna ve Melih Mahmutoğlu'yla köşelerden üçlükler bulan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 26-6 önde kapattı. 

İkinci çeyreğe basit top kayıpları yaparak başlayan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol karşısında üst üste sayılar bulan Fenerbahçe Beko, 15. dakikada farkı 25 sayıya çıkardı: 39-14. Maçta baskısını arttıran sarı-lacivertli ekip soyunma odasına 56-23 önde gitti.

İkinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Sakarya temsilcisinin bulduğu sayılara rağmen farkı daha da arttırarak 25. dakikada skoru 75-32'ye getirdi. Sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 95-45 önde girdi.

Son çeyrekte ataklarını arttıran Fenerbahçe Beko, peş peşe sayılar üreterek 35. dakikada farkı 63 sayıya çıkardı: 51-114. Sarı-lacivertli ekip, sahadan  da 138-62 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da 51 sayı atan Egehan Arna, maçın en skorer oyuncusu oldu.

Sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, 28 maçta 5 galibiyet ve 23 mağlubiyet alarak 33 puanla lige veda etti.

Maç fazlasıyla liderliğe yükselen 52 puanlı Fenerbahçe Beko, ligde lider olabilmesi için Anadolu Efes'in yarın Afyon Belediyespor'la oynayacağı karşılaşmayı kaybetmesini bekleyecek.

Salon: Sakarya

Hakemler: Kaan Büyükçil, Ozan Çakar, Musa Kazım Çetin

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Kerem Bulat 2, Mehmet Meriç 11, Hüseyin Çevirgen 12, Tevfik Akdamar 22, Yusuf Özkan İr 2, Yasin Tok 9, Emre Akyüz 2, Burak Çimen 2

Fenerbahçe Beko: Green 16, Barış Hersek 9, Egehan Arna 51, Sinan Güler 5, Ahmet Düverioğlu 25, Melih Mahmutoğlu 12, Sloukas 5, Guduric 15

1. periyot: 6-26

Devre: 23-56

3. periyot: 45-95

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