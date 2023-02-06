Fenerbahçe'den depremzedeler için duyuru

Fenerbahçe Kulübü, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle, belirleyecekleri eylem planıyla afet bölgelerindeki vatandaşların yanında olacağını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan ilk paylaşımda, hayatını kaybedenlere rahmet ve yaralılara acil şifalar dilenirken, sonraki paylaşımlarda da hasarlı binalara girilmemesi, hayati durumlar dışında telefon görüşmelerinden kaçınılması ve haberleşmenin mesajlaşma yazılımları üzerinden yapılması uyarıları yayımlandı.



Kızılay'ın "kan ihtiyacı" mesajını alıntılayıp, "Deprem bölgelerinde oluşacak kan ihtiyacı için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye'de kan bağışına davet ediyoruz." paylaşımı da yapan Fenerbahçe Kulübü, son paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yapılacak görüşmeler neticesinde belirleyeceğimiz eylem planıyla afet bölgelerindeki vatandaşlarımızın yanında olacağımızı belirtiyoruz. Türkiye'nin en büyük 'Sivil Toplum Kuruluşu' olarak bugüne kadar ülkesinin, vatandaşının yanında olan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bugün yaşanan milli felaket karşısında en faydalı adımı atmak için çalışmalara ivedilikle başladık. Ülkemizin yanındayız."

