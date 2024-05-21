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Spor

Fenerbahçe'den derbi sonrası yaşanan olaylar için açıklama!

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi sonrası yaşanan olaylar hakkında açıklama paylaştı.

21 Mayıs 2024 Salı 21:13 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den derbi sonrası yaşanan olaylar için açıklama!
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Fenerbahçe, Galatasaray'ı mağlup ettikleri maç ile ilgili flaş bir açıklama paylaştı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Her şeyin tam da istedikleri şekilde kendilerine sunulduğu, Takımımızın haksız şekilde henüz maçın başında 10 kişi bırakıldığı ve her şeye rağmen Fenerbahçemizin galibiyeti ile sonuçlanan bu maç, her bir dakikası ile "gerçek hak edeni" tüm Türkiye'ye göstermiştir." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI!

"19 Mayıs Pazar günü oynanan, Takımımızın 1-0 galibiyeti ile sonuçlanan maçın ardından rakip takım bireyleri tarafından oluşturulan gündemi dikkatle takip ediyoruz.

Maçın bitişinin ardından rakibimizin serzenişlerinin artarak garipleştiği bu gündemden hareketle öncelikle şunu söylemek isteriz ki;

Derbi zaferimizin ardından gerek mevcut başkan ve muhtelif yöneticiler gerekse başkan adayı nezdinde yapılan sayısız çelişkili açıklamaların ana sebebi, maç sonucunun hazmedilememesi kaynaklıdır.

Her şeyin tam da istedikleri şekilde kendilerine sunulduğu, Takımımızın haksız şekilde henüz maçın başında 10 kişi bırakıldığı ve her şeye rağmen Fenerbahçemizin galibiyeti ile sonuçlanan bu maç, her bir dakikası ile "gerçek hak edeni" tüm Türkiye'ye göstermiştir.

Sezon başından beri haykırdığımız sistematik ve sistemsel sıkıntıların kısa ve net bir özeti niteliğindeki bu maçın, çok büyük beklentiler içindeki rakibimizi bu şekilde sarsmasını anlayışla karşıladığımızı;

İki gündür ortaya koydukları yanlış, yanıltıcı ve yalan beyanlar dahil olmak üzere kamuoyu nezdinde yapılan algı manipülasyonuna yönelik adımların takibini her mecrada sonuna kadar yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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