İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2025 Salı / 3 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9071
  • EURO
    40,9369
  • ALTIN
    3820.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den dev derbi öncesi açıklama! ''Lige de tesir edecek''
Spor

Fenerbahçe'den dev derbi öncesi açıklama! ''Lige de tesir edecek''

Fenerbahçe'de Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi. Törende sarı lacivertli kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan açıklamalarda bulundu ve Galatasaray ile oynanacak maç için 'Yarın bizim için çok önemli bir maç var. Ligde puan farkı azaldı, yarınki maçtan alacağımız bir galibiyet lige de tesir edecek.' ifadelerini kullandı İşte detaylar...

AA1 Nisan 2025 Salı 14:28 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den dev derbi öncesi açıklama! ''Lige de tesir edecek''
ABONE OL

Fenerbahçe Kulübünde Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, genel sekreter Burak Kızılhan ve yöneticiler katıldı.

Burada açıklamada bulunan Mosturoğlu, "Bütün yarıştığımız branşlarda kupa hedefiyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Özellikle futbolda kupaların, futbolcularımızın kollarında havaya kalkacağı günler yakındır. Yarın çok önemli maçımız var, tribünlerle birlikte olumlu enerjiyle yarın inşallah unutulmaz zaferlerimizden birini daha kazanacağız. Tüm kupaları kazanarak bu seneyi bitireceğimizi düşünüyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun, nice bayramlara." ifadelerini kullandı.

Burak Kızılhan ise şunları kaydetti:

"Herkesin bayramını kutluyorum. Yarın bizim için çok önemli bir maç var. Ligde puan farkı azaldı, yarınki maçtan alacağımız bir galibiyet lige de tesir edecek. O yüzden büyük taraftarımız bugüne kadar olduğu gibi yarın da birlik beraberlik içinde bir şölen havasında stada gelecek ve inşallah galip geleceğiz. Futbol dışında diğer branşlarda da Avrupa'da ve ligde mücadele ediyoruz. Tüm şubelerimizde şampiyonluğa oynuyoruz. Kurban Bayramı haziranda olacak. İnşallah burada hep beraber daha coşkulu, kupalarımızı şampiyonluklarımızı kutlayacağımız bir bayram olsun."

Konuşmaların ardından üyeler hep beraber tezahürat yaparken, fotoğraf çekimiyle tören sona erdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.