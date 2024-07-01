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Spor

Fenerbahçe'den dev sponsorluk anlaşması

Fenerbahçe, göğüs sponsorluğu için Otokoç ile bir yıllık sözleşme imzalandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

1 Temmuz 2024 Pazartesi 15:52 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den dev sponsorluk anlaşması
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Fenerbahçe, forma göğüs reklamı için OTOKOÇ ile yeni bir sponsorluk anlaşması imzalandığını duyurdu.

Yapılan anlaşmada başarı bonusları dahil 347 milyon 105 bin 63 TL'lik (Yaklaşık 9.8 milyon euro) anlaşma sağlandığı belirtildi.

kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol A Takımının forma göğüs reklamında ve diğer muhtelif mecralarda OTOKOÇ markasının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2024/2025 sezonu için sözleşme bedeli 243.582.500 TL (ikiyüzkırküçmilyon beşyüzseksenikibin beşyüz TürkLirası) + KDV olmak üzere sözleşme imzalanmıştır.

Ayrıca yurt dışı ve yurt içindeki lig ve kupa organizasyonlarından gelen başarı bonusları ile birlikte azami 103.522.563 TL (yüzüçmilyon beşyüzyirmiikibin beşyüzaltmışüç TürkLirası) + KDV net başarı primi ödenecektir.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur." denildi.

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