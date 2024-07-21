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  • Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Sofyan Amrabat adım adım Süper Lig'e
Spor

Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Sofyan Amrabat adım adım Süper Lig'e

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde olan Sofyan Amrabat ile masaya oturdu. Pazarlıklarda büyük mesafe kat eden sarı lacivertli ekip oyuncuyla anlaşma noktasına geldi. İşte detaylar...

21 Temmuz 2024 Pazar 10:31 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Sofyan Amrabat adım adım Süper Lig'e
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Transferde gaza basan ve eksik bölgelerini tek tek tamamlayan Fenerbahçe'de sıra orta sahaya geldi.

AMRABAT'LA GÖRÜŞME

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk isteyen ve birbirinden önemli yıldızlarla görüşen sarı-lacivertliler, son olarak Fiorentina'nın yıldızı Sofyan Amrabat'la görüşme gerçekleştirdi. Kiralık sözleşmesi sona erince Manchester United'dan Fiorentina'ya dönen tecrübeli futbolcuyla önceki gün masaya oturuldu.

BÜYÜK MESAFE KAT EDİLDİ

Hem Amrabat hem de Fiorentina'yla yapılan pazarlıklarda büyük mesafe kat edildi.

ANLAŞMA AŞAMASINA GELİNDİ

Galatasaray'ın da istediği Faslı yıldıza ezeli rakibinden daha iyi şartlar sunan sarı lacivertliler oyuncuyla anlaşma aşamasına geldi.

YAPILAN TEKLİF 12 MİLYON

Sözleşmesi 2025 haziranda bitecek olan oyuncu için de Fiorentina'ya 12 milyon euro teklif edildi. Mor-menekşeler ise 15 milyon euroda diretiyor. Transferde görüşmeler devam ediyor.

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