Transferde gaza basan ve eksik bölgelerini tek tek tamamlayan Fenerbahçe'de sıra orta sahaya geldi.

AMRABAT'LA GÖRÜŞME

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk isteyen ve birbirinden önemli yıldızlarla görüşen sarı-lacivertliler, son olarak Fiorentina'nın yıldızı Sofyan Amrabat'la görüşme gerçekleştirdi. Kiralık sözleşmesi sona erince Manchester United'dan Fiorentina'ya dönen tecrübeli futbolcuyla önceki gün masaya oturuldu.

BÜYÜK MESAFE KAT EDİLDİ

Hem Amrabat hem de Fiorentina'yla yapılan pazarlıklarda büyük mesafe kat edildi.

ANLAŞMA AŞAMASINA GELİNDİ

Galatasaray'ın da istediği Faslı yıldıza ezeli rakibinden daha iyi şartlar sunan sarı lacivertliler oyuncuyla anlaşma aşamasına geldi.

YAPILAN TEKLİF 12 MİLYON

Sözleşmesi 2025 haziranda bitecek olan oyuncu için de Fiorentina'ya 12 milyon euro teklif edildi. Mor-menekşeler ise 15 milyon euroda diretiyor. Transferde görüşmeler devam ediyor.