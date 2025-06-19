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Spor

Fenerbahçe'den Devin Özek iddialarına cevap: Gerçeği yansıtmamaktadır

Fenerbahçe, futbol direktörü Devin Özek'in kendisine bir yardımcı aradığı yönünde şeklinde çıkan haberleri yalanladı.

HABER MERKEZİ19 Haziran 2025 Perşembe 11:46 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Devin Özek iddialarına cevap: Gerçeği yansıtmamaktadır
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Fenerbahçe, futbol direktörü Devin Özek'in kendisine bir yardımcı aradığı ve görüşmelerin başladığı yönünde şeklinde çıkan haberleri yalanladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Futbol Direktörümüz Sayın Devin Özek'in ekibinde çalışmak üzere bir yardımcı önerdiği ve bu doğrultuda bir isimle görüşmelerin başladığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüzün bu yönde herhangi bir planlaması veya tasarrufu bulunmamaktadır.

Bunun dışında, son dönemde futbol takımımız özelinde kamuoyunda yer alan ancak doğrudan Kulübümüz tarafından paylaşılmayan haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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