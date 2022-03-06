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  • Fenerbahçe'den devre arası sert açıklama! ''Er ya da geç hesap verecektir''
Spor

Fenerbahçe'den devre arası sert açıklama! ''Er ya da geç hesap verecektir''

Süper Lig'in 28. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe, devre arasında hakem hakkında açıklama yaptı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, 'Hakem atamalarına yardımcı olan kişi er ya da geç hesap verecektir.' ifadelerine yer verdi

6 Mart 2022 Pazar 20:07 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 20:23
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Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'deki Trabzonspor maçının hakemi Zorbay Küçük'ün atamasına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 17. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin oyundan atıldığı pozisyona işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

Gece yarısı atanan hakem konusunda duyduğumuz endişeyi açıklamıştık! Haklı olduğumuzu 17. dakikada tüm Türkiye gördü! Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi olduğunu unutup hakem atamalarına yardımcı olan kişi er ya da geç hesap verecektir!

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