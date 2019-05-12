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Fenerbahçe'den Diame harekatı

Crystal Palace ve West Ham United'ın da peşinde olduğu Senegalli orta saha oyuncusu Mohamed Diame'ye en iyi teklifi yapan kulüp Fenerbahçe oldu.

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Fenerbahçe'de transfer harekâtı tüm hızıyla sürüyor. Sarılacivertlileri heyecanlandıracak son isim İngiltere Premier Lig'den geldi. F.Bahçe'nin, Newcastle United takımında forma giyen orta alan oyuncusu Mohamed Diame'ye teklifte bulunduğu ve Senegalli'nin düşünmek için süre istediği öğrenildi.
 
2 PREMİER LİG TAKIMI PEŞİNDE
 
Sezon sonu Newcastle ile sözleşmesi sona erecek olan Diame'ye, Fenerbahçe ile birlikte İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United ve Crystal Palace takımlarının da teklifte bulunduğu, ancak Fenerbahçe'nin önerisinin mevcutlar içerisinde en iyisi olduğu bildirildi. Diame'nin de Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.
 
NEWCASTLE'DA DÜZENLİ OYNADI
 
32 yaşındaki Mohamed Diame, orta alanın her bölgesinde görev yapabiliyor. Senegalli yıldız, bu sezon Premier Lig'de toplam 23 lig maçında 11'de sahaya çıktı. Diame, takımın düzenli oynayan oyuncularından biriydi. Diame daha önce İngiltere'de; Hull City, West Ham ve Wigan formaları da giydi.
 
(Sabah)
 
 
 

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