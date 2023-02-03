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Spor

Fenerbahçe'den dikkat çeken paylaşım: Bozacağız oyunlarını!

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, hakem yönetimine tepki olarak sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

3 Şubat 2023 Cuma 00:40 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den dikkat çeken paylaşım: Bozacağız oyunlarını!
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Tartışmalı hakem kararlarına sahne olan ve 1-1 berabere sona eren Adana Demirspor karşılaşması sonrası Fenerbahçe, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ofsaytımsı ile başlayan süreç, 'elimsi' ile devam etti. Bu sezon bitecek ama böyle bitmeyecek! VAR hakemi, MHK'sı, rakipleri... Kurulan ittifaklar, bozacağız oyunlarını!" ifadeleri kullanıldı.

Sarı-lacivertlilerde ayrıca orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ta elle oynama gerekçesiyle iptal edilen golünü paylaşırken, "Arayın bulursunuz. Yazıklar olsun." ifadelerine yer verdi.

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