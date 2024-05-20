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Spor

Fenerbahçe'den dikkat çeken paylaşım

Fenerbahçe, derbide Lucas Torreira ve Alexander Djiku arasında yaşanan pozisyonu paylaşarak 'Mükemmmel bir atlayış' ifadelerini kullandı.

20 Mayıs 2024 Pazartesi 12:44 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den dikkat çeken paylaşım
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Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sarı-lacivertliler, derbide Lucas Torreira ile Alexander Djiku arasında yaşanan pozisyonu paylaştı ve bu paylaşıma, "Mükemmmel bir atlayış" ifadeleri yazıldı.

Derbide Torreira ve Djiku arasındaki pozisyon sonrası sarı-lacivertli oyuncu ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.

İşte o paylaşım:

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