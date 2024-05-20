Fenerbahçe'den dikkat çeken paylaşım

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Sarı-lacivertliler, derbide Lucas Torreira ile Alexander Djiku arasında yaşanan pozisyonu paylaştı ve bu paylaşıma, "Mükemmmel bir atlayış" ifadeleri yazıldı.
Derbide Torreira ve Djiku arasındaki pozisyon sonrası sarı-lacivertli oyuncu ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.
İşte o paylaşım:
Mükemmmel bir atlayış ������ pic.twitter.com/cuY8Tpxf49— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 20, 2024