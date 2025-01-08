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Spor

Fenerbahçe'den dikkat çeken paylaşım

Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyan Fenerbahçe!nin bugün yaptığı antrenman paylaşımındaki ilginç not dikkat çekti.

AA8 Ocak 2025 Çarşamba 15:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den dikkat çeken paylaşım
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular taktik idmanın ardından bireysel antrenmanlarla günü tamamladı.

Fenerbahçe Kulübünün yarın oynanacak karşılaşma öncesinde antrenman bilgilerini "Hazırlıklar tamamlandı" yerine "Hazırlıklar sürüyor" şeklinde paylaşması da dikkati çekti.

Başkan Ali Koç'un bugün yapacağı basın toplantısında sarı-lacivertli ekibin Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacağı netlik kazanacak.

Sarı-lacivertlilerin kupaya katılmaması durumunda Fenerbahçe futbol A takımı, ligde oynanacak TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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