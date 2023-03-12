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Spor

Fenerbahçe'den Dyshawn Pierre açıklaması

Fenerbahçe Beko'nun Barcelona ile oynadığı THY Avrupa Ligi maçında sakatlanan Dyshawn Pierre'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

12 Mart 2023 Pazar 12:19 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Dyshawn Pierre açıklaması
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Barcelona'yı konuk ettiği maçın ilk yarısında sakatlanan Dyshawn Pierre'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Oyuncumuz Dyshawn Pierre, 10 Mart Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Barcelona maçının ilk yarısında sol bacağından sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan detaylı sağlık kontrollerinde kalf bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Dyshawn Pierre'nin sahalara dönüş süresinin 3-4 hafta arasında olması öngörülmektedir."

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