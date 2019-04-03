Fenerbahçe'den Edin Dzeko bombası!

İtalya’dan sürpriz bir iddia gündeme geldi… o iddiaya göre; gelecek sezon sözleşmesi biten Edin Dzeko, Roma yönetimine sözleşmesinin uzatılması teklifinde bulundu. Roma yönetimi ise Boşnak golcüsünün bu talebini reddetti. Dzeko da bunun üzerine satış listesine konulmasını istedi. Roma bu teklifi kabul etti.

Dzeko’nun menajeri de aralarında Newcastle ve West Ham ile Fenerbahçe’nin de bulunduğu takımlarla temas kurdu. Roma’nın ilk etapta istediği 25-30 milyon Euro’luk tekliflere üç takımdan da dönüş olmadı. West Ham, Dzeko için 10 milyon Euro ödeyebileceğini iletti. Bunun üzerine Fenerbahçe ile beraber Newcastle’dan da Roma’ya aynı teklif etti.

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