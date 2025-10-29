İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2025 Çarşamba / 8 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9447
  • EURO
    48,8727
  • ALTIN
    5424.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe'den eğitime destek

Fenerbahçe Kulübü, kız çocuklarına eğitim desteğinin Koruncuk Vakfıyla devam edeceğini açıkladı.

AA29 Ekim 2025 Çarşamba 12:41 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den eğitime destek
ABONE OL

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'nin ışığı, bu ülkenin evlatlarının yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Bizim için zafer yalnızca sahalarda kazanılmaz. En büyük gururumuz, bu ülkenin çocuklarının hayallerine dokunabilmektir. 2022'den bu yana, Cumhuriyetimizin çocukları için çıktığımız bu yolda; ÇYDD, TEV, TED ve şimdi Koruncuk Vakfı iş birliğiyle, her yıl daha fazla çocuğun geleceğine umut olmaya devam ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da Atamızın izinde, milletimizin yanında, Cumhuriyet'in çocuklarına fener olmaya devam edeceğiz." denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu yıl Koruncuk Vakfı ile birlikte, eğitime erişimde desteğe ihtiyaç duyan kız çocuklarının geleceğine ışık olmak için yola çıkıyoruz. 'Fenerbahçe ile Yarınlara Fener' burs programıyla; bir çocuğun defterindeki ilk satıra, bir öğrencinin kalbindeki ilk umuda, bir kız çocuğunun kurduğu ilk hayale ortak oluyoruz. Çünkü biz biliyoruz, bir kız çocuğunun geleceği, Cumhuriyet'in yarınıdır ve Fenerbahçe, o Cumhuriyet'i yaşatacak yarınların yanında olacaktır."

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.