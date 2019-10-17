Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na yeni sözleşme, yeni görev
Fenerbahçe’de kaptan Emre Belözoğlu’na da yeni sözleşme önerilecek ancak görevi farklı olacak.
Tecrübeli futbolcu, sezon sonunda futbolu bırakmayı planlıyor. Emre ile yapılacak görüşmede, jubilesinden sonraki kariyer planlaması masaya yatırılacak.
Tecrübeli oyuncunun antrenör olarak mı yoksa profesyonel bir görevde mi devam edeceği kararlaştırılacak. Ardından Emre Belözoğlu, yeni görevi için Fenerbahçe ile sözleşmeye imza atacak.
(Fanatik)
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