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Fenerbahçe'den Emre Mor hamlesi

Celto Vigo'da bir türlü beklentileri karşılayamayan ve kadro dışı kalan Emre Mor, kariyerini yeniden ayağa kaldırmak için Fener'e geliyor. Sarı-Lacivertliler, İspanyol kulübüyle pazarlıkta son aşamadalar.

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KANAT oyuncusu transfer etmek için çalışmalarını sürdüren F.Bahçe, Celta Vigo’da kadro dışı kalan milli yıldız Emre Mor için devreye girdi. Bir süredir genç futbolcu için çalışma yürüttüğü ortaya çıkan Sarı-Lacivertliler, İspanyol kulübüne, “Satın alma opsiyonlu kiralık” sözleşme teklifinde bulundu. İspanya’da tutunamayan Emre Mor’un Süper Lig’e gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Baş aşağı yuvarlanan kariyerini yeniden ayağa kaldırmak isteyen 22 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım’ın vazgeçilmezi olmak için F.Bahçe’yi bir fırsat olarak görüyor.

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