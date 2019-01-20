Fenerbahçe'den Emre Mor hamlesi
Celto Vigo'da bir türlü beklentileri karşılayamayan ve kadro dışı kalan Emre Mor, kariyerini yeniden ayağa kaldırmak için Fener'e geliyor. Sarı-Lacivertliler, İspanyol kulübüyle pazarlıkta son aşamadalar.
- Güneş
KANAT oyuncusu transfer etmek için çalışmalarını sürdüren F.Bahçe, Celta Vigo’da kadro dışı kalan milli yıldız Emre Mor için devreye girdi. Bir süredir genç futbolcu için çalışma yürüttüğü ortaya çıkan Sarı-Lacivertliler, İspanyol kulübüne, “Satın alma opsiyonlu kiralık” sözleşme teklifinde bulundu. İspanya’da tutunamayan Emre Mor’un Süper Lig’e gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Baş aşağı yuvarlanan kariyerini yeniden ayağa kaldırmak isteyen 22 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım’ın vazgeçilmezi olmak için F.Bahçe’yi bir fırsat olarak görüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.