Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, gözünden küçük bir operasyon geçirdi.
Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Teknik Direktörümüz Ersun Yanal, geçirdiği küçük çaptaki göz operasyonu nedeniyle birkaç gün istirahat edecektir. Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'a geçmiş olsun dileriz.”
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