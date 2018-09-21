Fenerbahçe'den Ersun Yanal için resmi açıklama

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, taraftarların takımın başına Ersun Yanal'ın getirilmesini istemesi ile ilgili konuştu ve şu anda gündemlerinde böyle bir şey olmadığını belirtti.

Yanal'ın tarihlerindeki önemini vurgulayan yönetici, "Bizim antrenörümüz var. Biz demiyoruz ki 'Bizim olduğumuz yerde şu kapıdan giremez, bu kapıdan giremez''. Ersun Yanal bu takımda görev almıştır. Tarihte en erken şampiyonluk getirmiş kişilerdendir. Ama Ersun hoca hakkında konuşamam çünkü şu an takımın başında teknik direktörümüz var" dedi.