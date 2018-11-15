Fenerbahçe'den Erwin Koeman'a yeni sözleşme
Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Phillip Cocu’nun ardından idareten takımı yöneten Koeman’la yola devam edilmesi halinde 175 bin euro olan yıllık kazancı, 475 bin euroya kadar yükseltilecek.
ERWIN Koeman’ın mukavelesi hazır. Hollandalı çalıştırıcı ile sezon sonuna kadar yeni sözleşme imzalanacak. Başarı kriteri takımın Şampiyonlar Ligi’ne kalması olarak belirlendi. Eğer bu sezon hedefl enen başarılar yakalanırsa Koeman’la önümüzdeki sezon da devam edilecek. 175 bin euroya çalışan 57 yaşındaki antrenör, yeni mukaveleyle gelirini 475 bin euroya çekecek. Bu ücret, Cocu’nun kazancının yarısı bile değil.
OLACAKLARI HİSSETMİŞ GİBİ
Cocu’nun görevine son verilince Koeman’ın da görevi bırakması beklendi ancak bu gelişme gerçekleşmedi. Hollandalı çalıştırıcının ağabeyi Ronald, Hollanda Milli Takımı’nın başına geçince, “Ronald’la Hollanda’ya dahil olmamız gerçekçi değil. Tek başıma birinci adam olmayı planlıyorum. Kardeşimle uzun süre çalıştım. İngiltere’de de harika deneyimlerimiz oldu. Tercihim yurt dışında takım çalıştırmak” sözlerini kullanmıştı. (Akşam)
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