Fenerbahçe'den Erwin Koeman'a yeni sözleşme

ERWIN Koeman’ın mukavelesi hazır. Hollandalı çalıştırıcı ile sezon sonuna kadar yeni sözleşme imzalanacak. Başarı kriteri takımın Şampiyonlar Ligi’ne kalması olarak belirlendi. Eğer bu sezon hedefl enen başarılar yakalanırsa Koeman’la önümüzdeki sezon da devam edilecek. 175 bin euroya çalışan 57 yaşındaki antrenör, yeni mukaveleyle gelirini 475 bin euroya çekecek. Bu ücret, Cocu’nun kazancının yarısı bile değil.

OLACAKLARI HİSSETMİŞ GİBİ

Cocu’nun görevine son verilince Koeman’ın da görevi bırakması beklendi ancak bu gelişme gerçekleşmedi. Hollandalı çalıştırıcının ağabeyi Ronald, Hollanda Milli Takımı’nın başına geçince, “Ronald’la Hollanda’ya dahil olmamız gerçekçi değil. Tek başıma birinci adam olmayı planlıyorum. Kardeşimle uzun süre çalıştım. İngiltere’de de harika deneyimlerimiz oldu. Tercihim yurt dışında takım çalıştırmak” sözlerini kullanmıştı. (Akşam)