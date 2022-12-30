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Spor

Fenerbahçe'den farklı galibiyet

Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor'u deplasmanda 28 sayı farkla mağlup etti.

30 Aralık 2022 Cuma 17:48 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den farklı galibiyet
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. ve sezonun ilk yarısının son haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda OGM Ormanspor'u 100-72 yendi.

Salon: Sait Zarifoğlu

Hakemler: Polat Parlak, Nihat Çetin, Umut Memiş

OGM Ormanspor: Kübra Erat 11, Sera Özelçi 8, Damla Gezgin 15, Fatmanur Karakaş 4, Banu Şimşek 2, Öykü Sena Öktan, Gray 30, Nazlı Bircan Gökdemir 2

Fenerbahçe Alagöz Holding: Elif İstanbulluoğlu 2, Selin Rachel Gül, Manolya Kurtulmuş 2, İdil Saçalır 12, Şerife Alperi Onar 13, Meesseman 15, McBride 25, İagupova 21, İrem Erdik, Merve Aydın 6, Stokes 4

1. Periyot: 6-24

Devre: 38-46

3. Periyot: 59-81

5 faul alan: 36.07 Kübra Erat (OGM Ormanspor)

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