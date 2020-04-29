Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu için 700 bin avroluk ödeme

29 Nisan 2020 Çarşamba 16:49 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 16:49

Hollanda'nın Nijmegen Kulübü, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu transferinden sonra 700 bin avroluk bir kısmı ödemediğini ve zor durumda kaldıklarını duyurmuştu. Hollanda cephesinden gelen son açıklamada Fenerbahçe'nin bu parayı ödedeği ifade edildi. Fenerbahçe'de performansıyla heyecan yaratan genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun transfer ücreti sorunu çözüldü. Hollanda basınından De Gelderlander'in haberine göre sarı lacivertli yönetim, Nijmegen'e Ferdi Kadıoğlu transferi nedeniyle ödenmesi gereken 700 bin avroyu kulüp hesabına yatırdı.

'FENERBAHÇE'DEN GELEN PARA BİZİ RAHATLATTI'



Nijmegen CEO'su Wilco van Schaik, "Finans çalışanımız Rıfkı Holla ile sohbet ediyorduk. Sonra bir anda 'Ekrana bak' dedi. Ekranda Fenerbahçe'nin yatırdığı paraya gördüm. Bu ödemenin yapılması nedeniyle çok mutlu olduk. Kulübün finansal durumu rahatladı. 11 aydır bu parayı bekliyorduk. Uzun bir süreç oldu." diye konuştu. (Fanatik)